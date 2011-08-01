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Galaxy S20 Ultra, S20 Plus ve Note 10 Plus Kamera Testi (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:25 - Tarih: 17 Mart 2020 - Yorum: 0

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Galaxy S20 Plus, S20 Ultra ve Note 10 PlusSamsung'un Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus ve Galaxy Note 10 Plus akıllı telefon modelleri, kamera testi ile karşı karşıya geldi. Galaxy S20 Ultra modelinde 108 MP ana kameraya karşılık, diğer iki telefonda ise 12 MP ana kameranın yer aldığını belirtelim. Akıllı telefonların kamera performanslarının nasıl olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki kamera testi videosunu izleyebilirsiniz.

Galaxy S20 Plus, Note 10 Plus ve S20 Ultra Kamera Testi

Galaxy S20 Ultra, S20 Plus ve Note 10 Plus Kamera Testi

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