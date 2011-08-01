Mozilla Firefox ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, firefox yazım denetimi kapatma nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Firefox'ta yazım denetimi varsayılan olarak aktif durumdadır. Ancak yazım denetimi yapılmasını istemiyor iseniz, bunu kapatabilirsiniz elbette. Aşağıdaki adımları izleyerek ise, bu yönde kolaylıkla işlem sağlayabilirsiniz.

AYRICA: Firefox Sekme Kapatırken Onay İsteme Nasıl Yapılır?

Firefox Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Firefox'a giriş yapıyoruz.

2) Akabinde Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

3) Yazarken yazım denetimi yap seçeneğini boş bırakabiliriz.