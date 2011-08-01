Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Firefox Sekme Kapatırken Onay İsteme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:09 - Tarih: 11 Eylül 2023 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Firefox Sekme Kapatırken Onay İsteme Nasıl Yapılır?Bir Firefox kullanıcısı olarak, çok önemli bir çalışma yaptığınızı düşünelim. Bu arada, ilgili sekmeyi yanlışlıkla kapatmanız ise, üzücü sonuçları beraberinde getirebilir. İşte bu yüzden, sekme kapatırken onay isteme özelliği bize yardımcı olacaktır. Firefox sekme kapatırken onay isteme özelliğini aktive ederek, sekmeyi gerçekten kapatmak istediğinize yönelik bir uyarı penceresi çıkacaktır. İlgili özelliği ise aşağıdaki adımları izleyerek aktif kılabilirsiniz.

Firefox Sekme Kapatırken Onay İsteme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Firefox'a giriş yapalım.

Firefox Sekme Kapatırken Onay İstemek - 1

2) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz ardından.

Firefox Sekme Kapatırken Onay İstemek - 2

3) Görseldeki ilgili seçeneklere onay verebiliriz.

Firefox Sekme Kapatırken Onay İstemek - 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık