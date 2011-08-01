Bir Firefox kullanıcısı olarak, çok önemli bir çalışma yaptığınızı düşünelim. Bu arada, ilgili sekmeyi yanlışlıkla kapatmanız ise, üzücü sonuçları beraberinde getirebilir. İşte bu yüzden, sekme kapatırken onay isteme özelliği bize yardımcı olacaktır. Firefox sekme kapatırken onay isteme özelliğini aktive ederek, sekmeyi gerçekten kapatmak istediğinize yönelik bir uyarı penceresi çıkacaktır. İlgili özelliği ise aşağıdaki adımları izleyerek aktif kılabilirsiniz.

Firefox Sekme Kapatırken Onay İsteme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Firefox'a giriş yapalım.

2) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz ardından.

3) Görseldeki ilgili seçeneklere onay verebiliriz.