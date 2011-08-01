Firefox ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle, firefox koyu tema açma nasıl yapılır, bu yönde bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Özellikle akşam saatlerinde açık tema gözlerinizi yorabilir. Bu yüzden dilerseniz, koyu temayı kullanabilirsiniz. Bu bağlamda eğer ki, Firefox koyu tema kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde gözleriniz yorulmayacaktır.

AYRICA: Firefox Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

Firefox Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Firefox'a giriş yapalım.

2) Akabinde Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

3) Koyu adlı seçeneği aktive etmemiz yeterli olacaktır.