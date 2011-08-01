Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Firefox Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:11 - Tarih: 19 Eylül 2023 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Firefox Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?Firefox ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle, firefox koyu tema açma nasıl yapılır, bu yönde bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Özellikle akşam saatlerinde açık tema gözlerinizi yorabilir. Bu yüzden dilerseniz, koyu temayı kullanabilirsiniz. Bu bağlamda eğer ki, Firefox koyu tema kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde gözleriniz yorulmayacaktır.

AYRICA: Firefox Yazım Denetimi Kapatma Nasıl Yapılır?

Firefox Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Firefox'a giriş yapalım.

Firefox Koyu Tema Açmak - 1

2) Akabinde Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Firefox Koyu Tema Açmak - 2

3) Koyu adlı seçeneği aktive etmemiz yeterli olacaktır.

Firefox Koyu Tema Açmak - 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık