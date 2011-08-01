Feedly Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır?

Bir önceki içeriğimizde, kapsamlı bir RSS okuyucusu olan ve internet sitelerindeki içerikleri RSS yardımı ile kolaylıkla takip edebileceğiniz bir servis olarak karşımıza çıkan, Feedly tanıtımını yapmıştık. Şimdi ise, Feedly karanlık mod açma nasıl yapılıyor, bu konuyu paylaşıyor olacağız. Eğer ki içerik takip ederken, Feedly tasarımının karanlık olmasını istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Umarız bilmeyenler için faydalı olacaktır.

Feedly Karanlık Mod Açma Nasıl Yapıllır?

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) Switch Between Themes butonuna tıklayın.