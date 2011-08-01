Feedly Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!

Feedly, oldukça kapsamlı ve gelişmiş bir RSS okuyucusu olarak tanımlanabilir. Yani kendinize ait kişisel bir profil oluşturmanızı sağlayarak, dilediğiniz web sitelerine ait RSS bağlantıları ile içerikleri kolayca ve düzenli olarak takip edebilmenize olanak tanımaktadır. 2008 senesinde geliştirilen uygulama, ücretsiz olsa da, dilerseniz premium versiyonları da bulunmaktadır. Dolayısı ile sık sık ziyaret ettiğiniz web sitelerinin içeriklerini, daha düzenli ve hızlı bir şekilde takip edebilmek adına, bugün Feedly hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Adres: Feedly (İngilizce)