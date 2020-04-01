FeedBurner'a ilk kayıt olduğunuz ve hesap açtığınız zaman, RSS sayfası İngilizce olmaktadır. Ancak dilerseniz, mevcut Türkçe temayı kullanarak, RSS sayfanızın dilini de değiştirebilirsiniz. FeedBurner RSS sayfasını Türkçe yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde, RSS sayfanız tamamen Türkçe diline sahip olacaktır.

AYRICA: FeedBurner Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

FeedBurner RSS Sayfası Türkçe Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle FeedBurner profilimize girelim.

2) Optimize > BrowserFriendly sekmesine tıklıyoruz.

3) Theme > ClearFeed (Turkish) adlı temayı seçiyoruz.

4) Save butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.