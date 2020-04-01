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FeedBurner RSS Sayfası Türkçe Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:15 - Tarih: 27 Nisan 2020 - Yorum: 0

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FeedBurner RSS Sayfası Türkçe Nasıl Yapılır?FeedBurner'a ilk kayıt olduğunuz ve hesap açtığınız zaman, RSS sayfası İngilizce olmaktadır. Ancak dilerseniz, mevcut Türkçe temayı kullanarak, RSS sayfanızın dilini de değiştirebilirsiniz. FeedBurner RSS sayfasını Türkçe yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde, RSS sayfanız tamamen Türkçe diline sahip olacaktır.

AYRICA: FeedBurner Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

FeedBurner RSS Sayfası Türkçe Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle FeedBurner profilimize girelim.

FeedBurner RSS Sayfası Türkçe Nasıl Yapılır?

2) Optimize > BrowserFriendly sekmesine tıklıyoruz.

FeedBurner RSS Sayfası Türkçe Nasıl Yapılır?

3) Theme > ClearFeed (Turkish) adlı temayı seçiyoruz.

FeedBurner RSS Sayfası Türkçe Nasıl Yapılır?

4) Save butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

FeedBurner RSS Sayfası Türkçe Nasıl Yapılır?

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