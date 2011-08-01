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FeedBurner Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:00 - Tarih: 22 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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FeedBurner Hesap Silme Nasıl Yapılır?Google'ın sahibi olduğu feed servisi olan FeedBurner, günümüzde hâlâ birçok kişi tarafından kullanılıyor. Ancak eğer ki, artık siz kullanım sağlamıyorsanız, FeedBurner hesap silme işlemi gerçekleştirmek elbette mümkün kılınmıştır. Siteniz için oluşturduğunuz hesabı silmek için, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, RSS sayfanız kalıcı olarak kapatılmış olacaktır.

AYRICA: FeedBurner RSS Sayfası Türkçe Nasıl Yapılır?

FeedBurner Hesap Silme Nasıl Yapılır?

FeedBurner Hesap Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle FeedBurner'a giriş yapın.

2) İlgili feed hesabınıza tıklayın.

FeedBurner Hesap Silme Nasıl Yapılır?

3) Delete Feed... bağlantısına tıklayın.

FeedBurner Hesap Silme Nasıl Yapılır?

4) With permanent redirection kutucuğunu işaretledikten sonra, Delete Feed butonuna da tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

FeedBurner Hesap Silme Nasıl Yapılır?

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