Google'ın sahibi olduğu feed servisi olan FeedBurner, günümüzde hâlâ birçok kişi tarafından kullanılıyor. Ancak eğer ki, artık siz kullanım sağlamıyorsanız, FeedBurner hesap silme işlemi gerçekleştirmek elbette mümkün kılınmıştır. Siteniz için oluşturduğunuz hesabı silmek için, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, RSS sayfanız kalıcı olarak kapatılmış olacaktır.

AYRICA: FeedBurner RSS Sayfası Türkçe Nasıl Yapılır?

FeedBurner Hesap Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle FeedBurner'a giriş yapın.

2) İlgili feed hesabınıza tıklayın.

3) Delete Feed... bağlantısına tıklayın.

4) With permanent redirection kutucuğunu işaretledikten sonra, Delete Feed butonuna da tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.