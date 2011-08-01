Fakir Baykurt Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız; "Fakir Baykurt Kimdir?" 15 Haziran 1929'da Burdur'un Yeşilova ilçesinde dünyaya gelen ve asıl ismi Tahir olan Fakir Baykurt, Türk yazar ve sendikacıdır. 7 yaşında Akçaköy'de eğitim hayatına başlayan yazar, 9 yaşında babası vefat ettikten sonra okul yaşamı sallantıya girerek, dayısının yanında dokuma işinde çalışmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı ile de dayısı askere gidince Fakir Baykurt, eğitim hayatına geri dönmüştür.

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1942 yılında ağır bir sıtma hastalığı ile mücadele eden yazar, bu dönemlerde şiire başlamıştır. Yazmış olduğu ilk şiiri olan "Fesleğen Kolum" o zamanlarda "Türk’e Doğru" adlı dergide yayımlanmıştır.

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1953 yılında da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'ne girer, başarıyla mezun olduktan sonra ortaokulda öğretmenliğe başlar. 1955 yılında ilk kitabı olan "Çilli"yi yayımlar ve 1958 yılında ilk romanı olan "Yılanların Öcü" de Cumhuriyet gazetesinin açtığı Yunus Nadi Roman Ödülleri'nde birinci olur.

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Hayatı boyunca birçok eser sunan ve ödüller kazanan Baykurt, belirli dönemlerde de yazdıklarıyla sürekli cezalar almıştır. 1987 yılında kaleme aldığı "Keklik" romanı 20 öyküsüyle birlikte Rusça'ya çevrilip basılır. Fakir Baykurt, 11 Ekim 1999'da pankreas kanserine yenik düşerek vefat etmiştir.

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Fakir Baykurt Romanları

Yılanların Öcü (1954)

Irazcanın Dirliği (1961)

Onuncu Köy (1961)

Amerikan Sargısı (1967)

Tırpan (1970)

Köygöçüren (1973)

Keklik (1975)

Kara Ahmet Destanı (1977)

Yayla (1977)

Yüksek Fırınlar (1983)

Koca Ren (1986)

Yarım Ekmek (1997)

Kaplumbağalar (1980)

Fakir Baykurt Öyküleri

Çilli (1955)

Efendilik Savaşı (1959)

Karın Ağrısı (1961)

Cüce Muhammet (1964)

Anadolu Garajı (1970)

On Binlerce Kağnı (1971)

Can Parası (1973)

İçerdeki Oğul (1974)

Sınırdaki Ölü (1975)

Gece Vardiyası (1982)

Barış Çöreği (1982)

Duirsbug Treni (1986)

Bizim İnce Kızlar (1992)

Dikenli Tel (1998)

Fakir Baykurt Toplum ve Eğitim Yazıları

Efkar Tepesi (1960)

Şamaroğlanları (1976)

Kerem ile Aslı (1974)

Kale Kale (1978)

Kamlumbağalar (1980)

Fakir Baykurt - Çocuk Kitapları

Topal Arkadaş

Yandım Ali

Sakarca

Sarı Köpek

Dünya Güzeli (1985)

Saka Kuşları (1985)

Fakir Baykurt - Şiir

Bir Uzun Yol

Dostluğa Akan Şiirler

Fakir Baykurt Aldığı Ödüller

1958 Yunus Nadi Roman Ödülü (Yılanların Öcü)

1970 TRT Sanat Ödülleri (Tırpan)

1970 TRT Sanat Ödülleri (Sınırdaki Ölü)

1971 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü (Tırpan)

1974 Sait Faik Hikâye Armağanı (Can Parası)

1978 Orhan Kemal Roman Armağanı (Kara Ahmet Destanı)

1979 Tiyatro 79 Dergisi tarafından Yılın Oyunu Ödülü (Sakarca)

1980 Avni Dilligil Tiyatro Ödülü (Tırpan)

1984 Berlin Senatosu Çocuk Yazını Ödülü (Barış Çöreği)

1985 Alman Endüstri Birliği (BDI) Yazın Ödülü (Gece Vardiyası)

1998 Sedat Simavi Roman Ödülü (Yarım Ekmek)

1998 Yaşam Radyo Ustalara Saygı Onur Ödülü

1999 Pir Sultan Abdal Derneği Ödülü

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