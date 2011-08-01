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Facebook Sayfa Künyesi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:10 - Tarih: 24 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Facebook Sayfa Künyesi Ekleme Nasıl Yapılır?Bilirsiniz, birçok haber sitesinde bir künye sayfası bulunur. İşte, Facebook sayfanız için de bir künye ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Sayfanızda ekibinizi göstermek isteyebilirsiniz. Facebook sayfa künyesi eklemek için ise, aşağıdaki oldukça kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, sayfanıza ait mevcut ekibinizin, sayfanız üzerinden de görüntülenmesini sağlayabilmektesiniz.

AYRICA: Facebook Messenger'da Kişileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Facebook Sayfa Künyesi Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sayfanıza giriş yapın.

Facebook Sayfa Künyesi Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Sol menüdeki Sayfa Bilgilerini Düzenle butonuna tıklayın.

Facebook Sayfa Künyesi Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Daha Fazla başlığı altındaki Künye kutucuğunu doldurabilirsiniz.

Facebook Sayfa Künyesi Ekleme Nasıl Yapılır?

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