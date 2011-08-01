Bilirsiniz, birçok haber sitesinde bir künye sayfası bulunur. İşte, Facebook sayfanız için de bir künye ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Sayfanızda ekibinizi göstermek isteyebilirsiniz. Facebook sayfa künyesi eklemek için ise, aşağıdaki oldukça kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, sayfanıza ait mevcut ekibinizin, sayfanız üzerinden de görüntülenmesini sağlayabilmektesiniz.

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Facebook Sayfa Künyesi Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sayfanıza giriş yapın.

2) Sol menüdeki Sayfa Bilgilerini Düzenle butonuna tıklayın.

3) Daha Fazla başlığı altındaki Künye kutucuğunu doldurabilirsiniz.