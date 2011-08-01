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Facebook Kompakt Mod Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:30 - Tarih: 16 Kasım 2020 - Yorum: 0

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Facebook Kompakt Mod Açma Nasıl Yapılır?Bildiğiniz üzere, bir süre önce Facebook'a koyu mod özelliği gelmiş idi. Akabinde ilerleyen süreçte ise, güzel bir özellik daha geldi. Açıklamak gerekir ise, yeni tasarımdaki fontlar v.b. daha geniş durumda. Ancak kompakt mod ile daha dar bir tasarım ve biraz daha küçük fontlar ile Facebook'u kullanabilmek mümkün kılınmıştır. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, Facebook kompakt mod açma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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Facebook Kompakt Mod Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Görüntü Tercihleri sekmesine tıklayın.

Facebook Kompakt Mod Açma Nasıl Yapılır?

2) Akabinde Kompakt Mod seçeneğini Açık konuma getirin.

Facebook Kompakt Mod Açma Nasıl Yapılır?

Facebook kompakt mod kullanımı elbette zorunlu değil. Ancak mevcut tasarımdaki fontlar size çok büyük, tasarım ise fazla geniş görünüyor ise, daha dar bir görünüm elde edebilmek ve Facebook'u da bu şekilde kullanmak için, kompakt mod özelliğini yukarıdaki adımlar ile açmayı düşünebilirsiniz.


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