Facebook Gelen Mesajların Otomatik Açılmasını Engelleme

Facebook’ta gezinir iken, bir mesaj aldığınızda, sohbet penceresi otomatik olarak ekranınızda açılıyor, biliyorsunuz. Eğer vaktiniz yok ise ve de o an, sohbete dönemiyorsanız, ancak karşı tarafın da “okundu bilgisi” almasını istemiyor iseniz, birisi mesaj gönderdiğinde sohbet penceresinin otomatik olarak açılmasını engelleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Facebook Messenger’da gelen mesajların otomatik açılmasını engelleme nasıl yapılır? adım adım gösteriyor olacağız.

AYRICA: Facebook Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Gizleme Nasıl Yapılır?

Facebook Messenger’da Gelen Mesajların Otomatik Açılmasını Engelleme

Öncelikle Facebook hesabımıza giriş yapalım ve Messenger mesaj kutusuna gelelim.

Açılan pencerede, “Sohbetler” yazısının yanındaki üç nokta simgesine tıklayalım.

Akabinde ise, “Yeni mesajları aç” seçeneğini kapalı hale getirelim. Hepsi bu kadar…

Bu yazımızda, Facebook’ta gelen mesajların otomatik açılmasını engelleme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları sizlerle paylaştık. Değerlendirmek isteyenler için faydalı olmasını umuyoruz.