Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Facebook Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 12:12 - Tarih: 14 Eylül 2023 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


FacebookBiliyorsunuz, Facebook sosyal platformunda, doğum gününüz yaklaştığında ya da doğum gününüz geldiğinde, takipçilerinize bir bildirim gönderilir. Aynı bildirimi, doğum günü yaklaşan ya da doğum günü olan kişiler için sizler de alırsınız. “Bugün şu kişinin doğum günü” gibi gibi… Ancak, dilerseniz, doğum günü kutlamayı pek sevmeyen kişilerdenseniz, doğum gününüzle ilgili takipçilerinizin bildirim almasını engelleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Facebook doğum günü bildirimi kapatma, doğum günü tarihi gizleme nasıl yapılır? adım adım gösteriyor olacağız.

AYRICA: Facebook Gelen Mesajların Otomatik Açılmasını Engelleme

Doğum günleri özeldir, anlamlıdır. Haliyle belki de, samimi olmadığınız kişilerin doğum gününüzü kutlamasını istemeyebilirsiniz, ya da doğum günlerinizi yalnızca özel kişilerin iyi dileklerini alarak geçirmek isteyebilirsiniz, elbette tercih sizin.

Bazı insanlar, doğum günleri kutlamayı sevmez. Hiç konuşmadığı, iletişimde olmadığı insanların doğum gününü kutlamasını da istemez. Eğer sizler de bu grupta iseniz, izlemeniz gereken adımları hemen gösteriyor olacağız. Böylelikle, doğum gününüz geldiğinde Facebook’ta arkadaş olarak ekli olan kişilere bildirim gitmeyecek ve de bu insanlar o gün, sizin doğum gününüz olduğunu bilmeyecekler.

Facebook Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle, Facebook hesabımıza giriş yapalım ve “Profil” bağlantısına tıklayalım.
Facebook Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Gizleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Profilde iken, “Hakkında” kısmına gelelim.
Facebook Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Gizleme Nasıl Yapılır? - 2
  • "İletişim Bilgileri ve Temel Bilgiler" bölümünü açalım sonrasında.
Facebook Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Gizleme Nasıl Yapılır? - 3
  • Doğum tarihinizin olduğu kısmı, gün ve ayı kapatabilmek için; kalem simgesinin yanındaki, hedef kitleyi düzenleyen araca tıklayalım.
Facebook Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Gizleme Nasıl Yapılır? - 4
  • Doğum tarihini gizlemek için, hedef kitleyi “Sadece ben” yapalım.
Facebook Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Gizleme Nasıl Yapılır? - 5
  • Doğum yılını gizlemek için, yine hedef kitleyi, “Sadece ben” yapalım.
Facebook Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Gizleme Nasıl Yapılır? - 6

Facebook Mobil Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Tarihi Gizleme

Facebook mobil uygulamasında, Facebook doğum günü bildirimini kapatmak için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

  • Öncelikle, Facebook mobil uygulamasına giriş yapalım. Profilde iken, “Profili düzenle” bağlantısına tıklayalım.
Facebook Mobil Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Tarihi Gizleme - 1
  • Devam edelim ve ilgili ekranda, en aşağıya inelim ve “Hakkında Bilgilerini Düzenle” kısmını görüntüleyelim.
Facebook Mobil Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Tarihi Gizleme - 2
  • Devam eden sayfada, aşağı kısımda, “Temel Bilgiler” bölümünü bulalım ve hemen sağ üst köşesindeki “Düzenle” bağlantısına tıklayalım.
Facebook Mobil Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Tarihi Gizleme - 3
  • Burada, doğum gününüzün ay ve yıl olarak, herkesten gizleyebilmek için, hedef kitle seçelim.
Facebook Mobil Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Tarihi Gizleme - 4
  • Her iki seçeneği de, “Sadece ben” olarak işaretleyelim. Hepsi bu kadar…
Facebook Mobil Doğum Günü Bildirimi Kapatma - Doğum Günü Tarihi Gizleme - 5

Böylelikle, Facebook’ta doğum tarihi ve doğum yılını gizleyerek, takipçilerinizin doğum gününüz geldiğinde bildirim almalarını engellemiş olduk. Eğer sizler de, doğum gününüzle ilgili herhangi bir bildirimin takipçilerinize iletilmesini istemiyor iseniz, bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Facebook doğum günü bildirimi kapatma nasıl yapılır? adım adım paylaşmaya özen gösterdik. Değerlendirmek isteyenler için faydalı olmasını arzu ediyoruz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık