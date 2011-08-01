Ekşi Sözlük'e yönelik ipuçları, faydalı bilgiler aktarmaya ara vermeden devam ediyoruz. Bugün sizler için, ekşi sözlük mesaj gönderme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Ekşi Sözlük'teki yazarlara dilerseniz, özel mesaj göndermeniz mümkündür. Peki, nasıl özel mesaj gönderebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Ekşi Sözlük Mesaj Gönderme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "mesaj" adlı butona tıklayalım.

2) Ardından "yeni mesaj" bölümündeki kutucukları dolduralım.

3) Son olarak ise "yolla" butonu ile işlemleri tamamlayabiliyoruz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük özel mesaj gönderme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi aktarmış olduk. Yukarıdaki adımları izleyerek herhangi bir yazara, özel mesaj gönderebilirsiniz. Bilmeyen Ekşi Sözlük yazarları için ise umarız ki faydalı bir anlatım olmuştur.