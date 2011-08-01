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Ekşi Sözlük Mesaj Gönderme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:51 - Tarih: 05 Mart 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük Mesaj Gönderme Nasıl Yapılır?Ekşi Sözlük'e yönelik ipuçları, faydalı bilgiler aktarmaya ara vermeden devam ediyoruz. Bugün sizler için, ekşi sözlük mesaj gönderme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Ekşi Sözlük'teki yazarlara dilerseniz, özel mesaj göndermeniz mümkündür. Peki, nasıl özel mesaj gönderebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Ekşi Sözlük Sayfa Başı Başlık Sayısını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Mesaj Gönderme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Mesaj Göndermek

1) Öncelikle "mesaj" adlı butona tıklayalım.

Ekşi Sözlük Mesaj Göndermek 1

2) Ardından "yeni mesaj" bölümündeki kutucukları dolduralım.

Ekşi Sözlük Mesaj Göndermek 2

3) Son olarak ise "yolla" butonu ile işlemleri tamamlayabiliyoruz.

Ekşi Sözlük Mesaj Göndermek 3

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük özel mesaj gönderme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi aktarmış olduk. Yukarıdaki adımları izleyerek herhangi bir yazara, özel mesaj gönderebilirsiniz. Bilmeyen Ekşi Sözlük yazarları için ise umarız ki faydalı bir anlatım olmuştur.


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