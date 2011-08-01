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Ekşi Sözlük Hesap Yedekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:10 - Tarih: 06 Mart 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük Hesap Yedekleme Nasıl Yapılır?Ekşi Sözlük'te aktif bir yazar iseniz, yazdığınız birçok başlık da olsa gerek. Peki hiç, bu yazdıklarınızı düzenli olarak yedeklemeyi düşündünüz mü? Ekşi Sözlük'te bu yazdıklarınızı, yedeklemek için bir özellik mevcut durumdadır. Aşağıdaki adımları izleyerek, ekşi sözlük hesap yedekleme işlemlerini tamamlayabilir, yazdıklarınızı bir dosya hâlinde indirebilirsiniz.

AYRICA: Ekşi Sözlük Mesaj Gönderme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Hesap Yedekleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Hesap Yedeklemek

1) Öncelikle "seçenekler" butonuna tıklıyoruz.

Ekşi Sözlük Hesap Yedekleme 1

2) Ardından "yedek" sekmesine tıklayalım.

Ekşi Sözlük Hesap Yedekleme 2

3) Açılan sayfadaki ilgili butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Ekşi Sözlük Hesap Yedekleme 3

Evet, bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük hesap yedeklemek nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Yazdığınız her şeyi bir dosya hâlinde indirmek için, yukarıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar.


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