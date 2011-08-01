Ekşi Sözlük'te aktif bir yazar iseniz, yazdığınız birçok başlık da olsa gerek. Peki hiç, bu yazdıklarınızı düzenli olarak yedeklemeyi düşündünüz mü? Ekşi Sözlük'te bu yazdıklarınızı, yedeklemek için bir özellik mevcut durumdadır. Aşağıdaki adımları izleyerek, ekşi sözlük hesap yedekleme işlemlerini tamamlayabilir, yazdıklarınızı bir dosya hâlinde indirebilirsiniz.

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Ekşi Sözlük Hesap Yedekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "seçenekler" butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından "yedek" sekmesine tıklayalım.

3) Açılan sayfadaki ilgili butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Evet, bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük hesap yedeklemek nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Yazdığınız her şeyi bir dosya hâlinde indirmek için, yukarıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar.