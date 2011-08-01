Ekşi Sözlük ile ilgili faydalı ipuçlarını siz değerli ziyaretçilerimiz için aktarmaya devam ediyoruz. Bugün, ekşi sözlük hesap kapatma nasıl yapılıyor, bu konu ile ilgili bilgilendirme sağlıyor olacağız. Dilediğiniz zaman hesabınızı deaktif konuma getirebilir ve bununla birlikte entry'lerinizi de gizlemeyi düşünebilirsiniz. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Ekşi Sözlük Hesap Yedekleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle "seçenekler" butonuna tıklayalım.

2) Ardından "hesabı kapat" adlı sekmeye tıklıyoruz.

3) Buradaki ilgili kutucuğa mevcut şifrenizi girmeniz ve altta yer alan ilgili butona tıklamanız yeterli olacaktır. Dilerseniz aynı bölüm ile entry'lerinizin tümünü gizlemeyi de düşünebilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük hesap kapatmak nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarmış olduk. Yukarıdaki adımları izleyerek siz de dilediğiniz zaman, Ekşi Sözlük hesabınızı pasif konuma getirebilirsiniz.