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Ekşi Sözlük Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:50 - Tarih: 08 Mart 2022 - Yorum: 0

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Ekşi Sözlük Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?Ekşi Sözlük ile ilgili faydalı ipuçlarını siz değerli ziyaretçilerimiz için aktarmaya devam ediyoruz. Bugün, ekşi sözlük hesap kapatma nasıl yapılıyor, bu konu ile ilgili bilgilendirme sağlıyor olacağız. Dilediğiniz zaman hesabınızı deaktif konuma getirebilir ve bununla birlikte entry'lerinizi de gizlemeyi düşünebilirsiniz. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Ekşi Sözlük Hesap Yedekleme Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

Ekşi Sözlük Hesap Kapatmak

1) Öncelikle "seçenekler" butonuna tıklayalım.

Ekşi Sözlük Hesap Kapatma 1

2) Ardından "hesabı kapat" adlı sekmeye tıklıyoruz.

Ekşi Sözlük Hesap Kapatma 2

3) Buradaki ilgili kutucuğa mevcut şifrenizi girmeniz ve altta yer alan ilgili butona tıklamanız yeterli olacaktır. Dilerseniz aynı bölüm ile entry'lerinizin tümünü gizlemeyi de düşünebilirsiniz.

Ekşi Sözlük Hesap Kapatma 3

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük hesap kapatmak nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarmış olduk. Yukarıdaki adımları izleyerek siz de dilediğiniz zaman, Ekşi Sözlük hesabınızı pasif konuma getirebilirsiniz.


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