Ekşi Sözlük oldukça büyük bir plâtform. Bu yüzden, zaman zaman rahatsız edici entry'ler de girilebilmektedir. Bu gibi bir durum ile karşılaştığınızda, entry şikayet etmek de mümkün kılınmıştır. Ekşi Sözlük'te entry şikayet etmek için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır.

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Ekşi Sözlük Entry Şikayet Etme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili entry karşısındaki "diğer" butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından ise "şikayet" adlı sekmeye tıklayabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, ekşi sözlük entry şikayet etme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Dolayısı ile eğer ki rahatsız edici bir entry'e denk gelirseniz, yukarıdaki adımlar doğrultusunda ilgili entry'yi şikayet edebilirsiniz.