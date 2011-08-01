Dünyanın En Çok Kazanan Futbolcusu: Forbes Açıkladı

İş dergisi Forbes, dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusunu sıraladı. Sponsorlukların ve bonusların da dahil edildiği listenin birinci sırasındaki isim ise şaşırtmadı. Aşağıdaki listeden dünyanın en çok kazanan futbolcuları kimmiş, öğrenebilirsiniz. Liste en düşükten en yükseğe doğru sıralanmıştır. Peki, sizce 1. sıradaki Ronaldo mu? Messi mi? Listeyi inceleyelim...

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Dünyanın En Çok Kazanan Futbolcuları

10. Eden Hazard (Real Madrid): 29 milyon dolar

9. Gareth Bale (Real Madrid): 32 milyon dolar

8. Paul Pogba (Manchester United): 34 milyon dolar

7. Andres Iniesta (Vissel Kobe): 35 milyon dolar

6. Robert Lewandowski (Bayern Münih): 35 milyon dolar

5. Muhammed Salah (Liverpool): 41 milyon dolar

4. Kylian Mbappe (PSG): 43 milyon dolar

3. Neymar (PSG): 95 milyon dolar

2. Lionel Messi (PSG): 110 milyon dolar

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United): 125 milyon dolar