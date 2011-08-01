ChatGPT, sohbetlerinizde ürettiğiniz içerikleri kolayca bağlantı olarak paylaşmanıza olanak tanır. Ancak bu paylaşımların takibi, düzenlenmesi veya silinmesi gibi işlemleri de yapabilmeniz için belirli adımlar izlenmelidir. Bu yazımızda, ChatGPT'de paylaşılan bağlantıları nasıl yönetebileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

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ChatGPT'deki Paylaşılan Bağlantılar Nedir?

ChatGPT'de, herhangi bir sohbeti dışarıdan erişilebilir bir bağlantı hâline getirebilirsiniz. Bu, sohbetin bir başkasıyla kolayca paylaşılmasını sağlar. Bağlantıyı tıklayan kişi, o sohbetin paylaşılan versiyonunu görür ancak sizin hesabınıza erişim sağlayamaz.

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ChatGPT'de Paylaşılan Bağlantılar Nasıl Yönetilir?

Sağ üst menüdeki profil simgenize tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" bölümüne giriş yapın. Sol menüde yer alan "Veri kontrolleri" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada yer alan "Paylaşılan bağlantılar" başlığının yanında yer alan "Yönet" butonuna tıklayarak, bu zamana kadar paylaştığınız bağlantıları görüntüleyerek, yönetmeye başlayabilirsiniz.

ChatGPT'de paylaşılan bağlantıları yönetmek, hem içeriklerinizi organize etmek hem de gizliliğinizi korumak açısından oldukça önemlidir. Yukarıdaki adımlar sayesinde paylaşımlarınızı kontrol altına alabilir, ihtiyacınız olmadığında ise etkisiz hâle getirebilirsiniz.