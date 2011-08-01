ChatGPT, her yeni mesaj ya da önemli gelişme hakkında kullanıcılarını bilgilendirmek için bildirim sistemine sahiptir. Ancak herkesin tercihleri farklı olabilir. Kimileri anında haberdar olmak isterken, kimileri de daha sessiz bir kullanım tercih eder. Bu yazımızda, ChatGPT'de bildirim ayarlarının nasıl yapıldığını adım adım anlatıyor olacağız.

ChatGPT'de "Bildirim Ayarları" Nasıl Yapılır?

1) Sol alt köşedeki profil simgesine tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

2) Açılan penceredeki sol bölümde yer alan "Bildirimler" sekmesine tıklayın.

3) Bu bölümde "Yanıtlar", "Görevler", "Projects" ve "Öneriler" şeklinde bildirim başlıkları yer alacaktır. Bu bildirim başlıklarından hangisinin anlık ileti, hangisinin e-posta ile gönderilmesini istiyorsanız, seçim yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, ChatGPT'de bildirim ayarlarını değiştirmek, kişisel kullanımınıza göre özelleştirmek oldukça kolaydır. İster tüm bildirimlerden haberdar olun, ister sessiz bir ortamda çalışın; birkaç tıklamayla bildirim deneyiminizi kontrol altına alabilirsiniz.