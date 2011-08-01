Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

ChatGPT'de "Bildirim Ayarları" Nasıl Yapılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 12:52 - Tarih: 02 Kasım 2025 - Yorum: 0

ChatGPTChatGPT, her yeni mesaj ya da önemli gelişme hakkında kullanıcılarını bilgilendirmek için bildirim sistemine sahiptir. Ancak herkesin tercihleri farklı olabilir. Kimileri anında haberdar olmak isterken, kimileri de daha sessiz bir kullanım tercih eder. Bu yazımızda, ChatGPT'de bildirim ayarlarının nasıl yapıldığını adım adım anlatıyor olacağız.

1) Sol alt köşedeki profil simgesine tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

ChatGPT - Bildirim Ayarları

2) Açılan penceredeki sol bölümde yer alan "Bildirimler" sekmesine tıklayın.

ChatGPT - Bildirim Ayarları - 2

3) Bu bölümde "Yanıtlar", "Görevler", "Projects" ve "Öneriler" şeklinde bildirim başlıkları yer alacaktır. Bu bildirim başlıklarından hangisinin anlık ileti, hangisinin e-posta ile gönderilmesini istiyorsanız, seçim yapabilirsiniz.

ChatGPT - Bildirim Ayarları - 3

Sonuç olarak, ChatGPT'de bildirim ayarlarını değiştirmek, kişisel kullanımınıza göre özelleştirmek oldukça kolaydır. İster tüm bildirimlerden haberdar olun, ister sessiz bir ortamda çalışın; birkaç tıklamayla bildirim deneyiminizi kontrol altına alabilirsiniz.


