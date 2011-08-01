ChatGPT Verileri Dışarı Aktarma Nasıl Yapılır?

ChatGPT kullanıcıları, sohbet geçmişlerini veya diğer kişisel verilerini dışarı aktarmak isteyebilirler. OpenAI, kullanıcıların verilerini indirmesine izin veren bir dışarı aktarım seçeneği sunmaktadır. Peki, ChatGPT verilerini dışarı aktarmak için hangi adımlar takip edilmelidir? Dilerseniz, hemen öğrenelim!

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ChatGPT Verileri Dışarı Aktarmak

ChatGPT verilerinizi dışarı aktarmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Öncelikle, ChatGPT uygulamasına giriş yapın.

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Sağ üst kısımda yer alan profil simgesine tıklayarak, "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

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Açılan penceredeki, sol tarafta yer alan "Veri kontrolleri" sekmesine tıklayın.

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Ardından, "Verileri dışarı aktar" başlığının karşısında yer alan "Dışarı aktar" butonuna tıklayın.

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Son olarak, "Dışarı aktarmayı onayla" butonuna tıklayarak, verileri dışarı aktarma sürecini başlatabilirsiniz.

ChatGPT verilerini dışarı aktarmak, sohbet geçmişlerinizi yedeklemek, analiz etmek ve arşivlemek için faydalı bir yöntemdir. OpenAI'nin sunduğu bu özellik sayesinde, sohbetlerinizi kaybetme riski olmadan arşivleyebilir ve ileride tekrar erişebilirsiniz.