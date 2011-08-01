Corona virüsü nedeniyle evde kaldığımız bugünlerde internet kullanımı da haliyle arttı. Evdeyken yapılabilecek güzel etkinliklerden biri de sevilen ve merakla beklenen dizi-filmleri izlemek. İçerisine gireceğimiz nisan ayında da Netflix, birçok yeni içerikle karşımıza gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen La Casa de Papel dizisinin 4.sezonu nisan'da karşımızda olacak. Türk yapımlarından Recep İvedik 6 da nisan ayında bizlerle. Nisan 2020'de Netflix'de neler var diyorsanız, aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Bu Ay Netflix Türkiye'de Neler Var? - Nisan 2020