Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix üzerinden en çok izlenen dizilerden biri olan La Casa de Papel, 4. sezonu ile tekrar karşımıza gelmeyi bekliyor. Merakla beklenen popüler dizinin yeni sezonunda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi isimler yer alacak.

La Casa de Papel 4. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Heyecanla bekleyenler ve La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak diyenler için söyleyelim, yeni sezon 3 Nisan tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak. Paylaşılan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

La Casa de Papel 4. Sezon Fragman İzle