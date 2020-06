Bram Stoker Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Bram Stoker Kimdir?" 8 Kasım 1847'de İrlanda şehrinde dünyaya gelen Abraham Bram Stoker, sekiz yaşına kadar Guillain-Barré sendromu hastalığı nedeniyle yatalak olarak yaşamına devam etti. Bu dönemlerinde annesi tarafından sürekli anlatılan masallar ve korku hikayeleri, daha sonra ilerleyen senelerde kaleme alacağı yazılarında etkili oldu.

8 yaşından sonra hastalığı geçerek ayağa kalkan ve iyileşen ünlü yazar, Dublin Trinity College'inden mezun olduktan sonra devlet memuru oldu.

Aynı zamanda tiyatro eleştirileri ile kitap yazmaya da devam eden Bram Stoker, 1879'da kaleme aldığı "The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland" adındaki ilk kitabından sonra yıllarca Avrupa folklorunu ve vampir mitolojisini inceledi.

1890'da yazmaya başladığı ve 1897'de yayınladığı, dünyanın en çok bilinen romanlarından "Drakula" ile büyük bir üne kavuştu. Son olarak ünlü yazar, 20 Nisan 1912'de İngiltere'de geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Bram Stoker Kitapları

Drakula (1897)

Denizin Esrarları (The mistery of the sea, 1902)

Yedi Yıldızlı Mücevher (The Jevel of Seven Stars, 1904)

Kefenli Kadın (Lady of the Shroud, 1909)

Beyaz Solucanın İni (The Laires there from)

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Bram Stoker kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.