Bing Webmaster'da "URL Gönderme" Nedir? Ne İşe Yarar?

Web sitenizi arama motorlarında daha görünür hâle getirmek istiyorsanız, URL gönderme işlemi tam da bilmeniz gereken bir adımdır. Özellikle, Bing gibi büyük bir arama motorunda içeriklerinizin hızlıca dizine eklenmesini sağlamak için Bing Webmaster Tools üzerindeki “URL Gönderme” özelliği oldukça faydalıdır.

AYRICA: Bing Webmaster'da "Sitemap" Ekleme Nasıl Yapılır?

Bing Webmaster'daki URL Gönderme Nedir?

Bing Webmaster Tools'daki “URL Gönderme”, web sitenize eklediğiniz veya güncellediğiniz sayfaları manuel olarak Bing’e bildirmenizi sağlar. Bu sayede Bing’in tarayıcı botları (Bingbot), gönderdiğiniz URL’leri öncelikli olarak tarar ve arama dizinine ekler.

AYRICA: Bing Webmaster'daki "URL İnceleme" Nedir? Ne İşe Yarar?

Bing Webmaster'daki URL Gönderme Ne İşe Yarar?

Bu araç aşağıdaki konularda size büyük avantaj sağlar.

AYRICA: Bing Webmaster'daki "Arama Performansı" Nedir? Ne İşe Yarar?

Yeni İçeriklerin Hızla Dizine Eklenmesi: Yeni bir yazı yayınladığınızda, Bing’in bunu doğal yollarla keşfetmesini beklemek yerine, doğrudan bildirerek dizine alınmasını hızlandırabilirsiniz.

Yeni bir yazı yayınladığınızda, Bing’in bunu doğal yollarla keşfetmesini beklemek yerine, doğrudan bildirerek dizine alınmasını hızlandırabilirsiniz. Güncellenmiş Sayfaların Bildirilmesi: Mevcut bir sayfada büyük değişiklik yaptıysanız, bu URL'yi yeniden göndererek Bing’in sayfayı güncel şekilde dizine almasını sağlayabilirsiniz.

Mevcut bir sayfada büyük değişiklik yaptıysanız, bu URL'yi yeniden göndererek Bing’in sayfayı dizine almasını sağlayabilirsiniz. SEO Sürecini Destekleme: Arama motorlarında görünürlüğünüzü artırmak için içeriklerinizin mümkün olduğunca çabuk dizine eklenmesi önemlidir. URL gönderme, bu süreci manuel şekilde hızlandırır .

Arama motorlarında görünürlüğünüzü artırmak için içeriklerinizin mümkün olduğunca çabuk dizine eklenmesi önemlidir. URL gönderme, bu süreci manuel şekilde . Hataları Tespit Etme: URL gönderimi sonrası gelen raporlarda, tarama hataları ya da engellemeler varsa bunları kolayca görebilirsiniz.

Bing Webmaster'da URL Nasıl Gönderilir?

Aşağıdaki adımları takip ederek kolayca URL gönderebilirsiniz.

Bing Webmaster Tools hesabınıza giriş yapın. Sol menüden “URL Gönderme” seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada yer alan "URL'leri Gönder" butonuna tıklayın ve kutucuğa dizine eklemek istediğiniz URL’yi yapıştırın. “Gönder” butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

“URL Gönderme” özelliği, arama motoru optimizasyonu (SEO) açısından küçük ama etkili bir adımdır. Özellikle, Bing gibi alternatif arama motorlarında da var olmak isteyenler için bu özellik büyük fark yaratabilir. Arama motorlarına kaliteli içerik sunmak kadar, bu içeriği onlara etkili bir şekilde bildirmek de önemlidir.