Avowed'un PC için Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Fantezi RPG türünün son dönemde gördüğü en büyük çıkışlardan biri olmaya hazırlanan Avowed, Obsidian Entertainment’ın ustalığını bir kez daha kanıtlayacağı bir yapım gibi görünüyor. 18 Şubat 2025’te çıkış yapacak olan bu oyun, yalnızca PC ve Xbox Series S/X plâtformlarında değil, oyuncuların zihinlerinde de unutulmaz bir yer edinmeyi hedefliyor demek yanlış olmayacaktır.

Obsidian, bugüne kadar The Outer Worlds ve Pillars of Eternity gibi yapımlarla zaten güçlü bir hayran kitlesine sahip. Ancak Avowed, çıtayı çok daha yukarı taşıyabilir. Gelin, bu heyecan verici oyunun detaylarına bakalım.

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Avowed’un Sistem Gereksinimleri

Her yeni oyun duyurusunda olduğu gibi, ilk sorulanlardan biri de sistem gereksinimleri oluyor. Avowed, modern donanımları zorlayacak gibi görünse de, iyi optimize edilmiş bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: AMD RX 5700 / NVIDIA GTX 1070 / Intel Arc A580

AMD RX 5700 / NVIDIA GTX 1070 / Intel Arc A580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama Alanı: 75 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K

AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: AMD RX 6800 XT / NVIDIA RTX 3080

AMD RX 6800 XT / NVIDIA RTX 3080 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama Alanı: 75 GB

16 GB RAM neredeyse standart hâline gelirken, RTX 3080 gibi güçlü bir ekran kartı önerilmesi, oyunun grafikleriyle bizlere görsel bir şölen yaşatacağını kanıtlar nitelikte. Eğer hâlâ sisteminizi güncellemek için bahane arıyorsanız, Avowed bu bahaneyi size fazlasıyla verecek gibi görünüyor.

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Avowed’un Büyüleyici Hikâyesi

Obsidian, hikâye anlatımında ne kadar başarılı olduğunu defalarca kanıtlamış bir stüdyo. Avowed, bu başarıya bir yenisini daha ekleyecek gibi görünüyor. Oyuncular, uzak bir fantezi diyarı olan Living Lands’e adım atıyor. Aedyr İmparatorluğu tarafından bir elçi olarak gönderilen kahramanımız, bu esrarengiz topraklarda yayılan bir vebayı araştırmakla görevlendiriliyor.

Living Lands, yalnızca etkileyici görsellerle değil, derinlemesine işlenmiş bir hikâye ile de dolup taşıyor. Oyuncuların yaptığı her seçim, dünyayı ve hikâyeyi şekillendirecek. Sıradan bir yan görev bile, zincirleme olaylarla ana hikâyeye dahil olabiliyor. Bu, Avowed’un sadece bir oyun değil, adeta bir yaşam simülasyonu gibi hissettirmesini sağlayacak.

Detaylı hikâye anlatımı, derinlemesine bir evren ve seçimlerin önemli olduğu oyunlar tam size göreyse, Avowed’u beklerken sabırlı olun. Çünkü bu oyun, yalnızca bir RPG değil, aynı zamanda bir sanat eseri olma potansiyeline sahip. Şubat 2025, oyuncular için unutulmaz bir ay olacak gibi görünüyor.