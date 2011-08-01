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STALKER 2: Heart of Chornobyl Dosya Boyutuyla Dikkat Çekiyor

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:00 - Tarih: 14 Kasım 2024 - Yorum: 0

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STALKER 2Hayatta kalma ve aksiyon türünü bir araya getiren STALKER 2: Heart of Chornobyl, nihayet Xbox Series X/S için ön yüklemeye açıldı. GSC Game World’un yıllardır üzerinde çalıştığı bu devasa oyun, hem teknolojik altyapısı hem de sürükleyici hikâyesiyle şimdiden oyun severleri heyecanlandırıyor.

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Oyunun çıkış tarihine kadar geçen sürede, kullanıcılar ön yükleme işlemini tamamlayarak çıkış günü oyuna doğrudan erişim sağlayabilecek. Eğer siz de STALKER evreninin karanlık atmosferine erkenden dalmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!

STALKER 2’nin Dosya Boyutu: 147,6 GB!

STALKER 2: Heart of Chornobyl Dosya Boyutu

Evet, yanlış duymadınız: STALKER 2 tam 147,6 GB yer kaplıyor. Bu devasa dosya boyutu, oyunun zengin detaylarını ve grafikleri için ayrılan alanın bir göstergesi. Özellikle fotorealistik grafikler, geniş oyun haritası ve detaylı çevresel etkileşimlerin, böyle bir boyutu kaçınılmaz kıldığını söylemek mümkün. Depolama alanınız sınırlıysa, ön yükleme işlemini başlatmadan önce gereksiz dosyalarınızı temizlemeniz gerekebilir. Bu, oyun keyfinizin kesintiye uğramaması için önemli bir adım olacaktır.

STALKER 2: Heart of Chornobyl Çıkış Tarihi

STALKER 2: Heart of Chornobyl, 20 Kasım 2024’te Xbox Series X/S ve PC kullanıcılarıyla buluşacak. Eğer Xbox Game Pass abonesiyseniz, oyunu ekstra bir ücret ödemeden deneyimleyebilirsiniz. Ön sipariş verenler için ise indirme işlemini hemen başlatmak mümkün.


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