Indiana Jones and the Great Circle için Oynanış Videosu Yayınlandı

Macera oyunları denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Indiana Jones, bu kez modern bir video oyunuyla karşımızda. Bethesda Softworks ve MachineGames iş birliğiyle geliştirilen Indiana Jones and the Great Circle, 9 Aralık’ta Xbox Series X/S ve PC platformlarına geliyor. Oyunun çıkışına sayılı günler kala, oynanışa dair heyecan verici bir video yayınlandı. Gelin, hem videodaki detaylara hem de oyunla ilgili ilk izlenimlere birlikte bakalım.

Birinci Şahıs Bakış Açısıyla Yepyeni Bir Indiana Jones Deneyimi

Indiana Jones denince aklımıza hep ikonik şapkası ve meşhur kırbacıyla düşmanları alt eden bir kahraman gelir. Ancak bu oyun, serinin hayranlarını biraz şaşırtarak birinci şahıs bakış açısını tercih etmiş. Yayınlanan 15 dakikalık oynanış videosu, bu perspektifin ne kadar sürükleyici bir deneyim sunduğunu gözler önüne seriyor. Oyuncular, Indiana’nın maceralarına daha kişisel bir açıdan dahil olma şansı bulacak gibi görünüyor.

Açıkçası birinci şahıs bakış açısı, serinin köklü hayranları için biraz tartışmalı bir tercih olabilir. Ancak, MachineGames’in geliştirdiği detaylı dövüş mekanikleri ve etkileşimli çevre tasarımı, bu yeniliği destekler nitelikte.

Oyunda, Indiana Jones’un kırbacı başrolü üstleniyor. Videoda gördüğümüz kadarıyla kırbaç yalnızca düşmanları alt etmek için değil, aynı zamanda çevresel bulmacaları çözmek için de kullanılabiliyor. Ayrıca, çevrede bulabileceğiniz kürek, şişe ve su kovası gibi gündelik nesnelerle de düşmanlara karşı koyabiliyorsunuz. Tabii, gerektiğinde yumruklarınızı da konuşturmanız mümkün!

Bu çeşitlilik, oyunculara yaratıcı çözümler sunma konusunda oldukça fazla özgürlük tanıyor. Çevresel etkileşimlerin bu kadar güçlü olması, oyunun atmosferine büyük katkı sağlıyor.

Indiana Jones and the Great Circle Oynanış Videosu

Indiana Jones and the Great Circle, 9 Aralık 2024 tarihinde Xbox Series X/S ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak. PlayStation 5 kullanıcıları için ise biraz daha sabırlı olmak gerekiyor; çünkü oyunun PS5 versiyonu 2025 ilkbaharında çıkış yapacak.