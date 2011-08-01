Normal şartlarda Apple Safari'de sitelerin bildirim isteme izninde bulunması yönündeki ilgili özellik deaktif durumdadır. Ancak siz eğer ki takip ettiğiniz bazı web sitelerinin sizden bildirim isteme izni alabilmesini istiyor iseniz, bu özelliği aktive edebilirsiniz. Böylelikle, web siteleri artık bildirim isteme iznine sahip olacaktır. Elbette bildirim için izin verdiğiniz siteleri, daha sonra tekrar kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Safari'de bildirim isteklerini açmak hakkında bilgi sahibi olabilir ve uygulamayı düşünebilirsiniz.

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Apple Safari'de Bildirim İsteklerini Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Web Siteleri sekmesine tıklayalım.

3) Sol menüdeki Bildirimler menüsüne giriş yapıyoruz.

4) Web siteleri bildirim göndermek için izin isteyebilsin seçeneğine onay vererek işlemleri tamamlayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Safari'de bildirim isteklerini açma ile ilgili adımları paylaşmaya özen gösterdik. Eğer siz de sevdiğiniz sitelerden bildirim almak istiyorsanız, yukarıdaki adımlar ile bu yönde gerekli olan ayarı açmayı düşünebilirsiniz. Umarız bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmuştur.