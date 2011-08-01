Bir önceki Apple Safari ile ilgili içeriğimizde, konum isteklerini kapatmak hakkında bilgi vermiştik. Şimdi ise, Safari'de mikrofon isteğini kapatma nasıl oluyor, dilerseniz bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. İnternet siteleri, zaman zaman mikrofon kullanımı isteklerinde bulunabilirler. Ancak güvenmediğiniz sitelerde bu yönde izin vermemeniz çok önemlidir. Eğer ki güvenliğiniz için, otomatik olarak ve tüm web siteleri için mikrofon isteklerini engellemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Hemen ilgili adımları paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Apple Safari'de Geçmişi Otomatik Silme Nasıl Yapılır?

Apple Safari'de Mikrofon İsteğini Kapatma Nasıl Yapılır?

1) İlk olarak Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

2) Web Siteleri bölümüne giriş yapalım.

3) Sol menüdeki Mikrofon bölümüne tıklayalım.

4) Diğer web sitelerini ziyaret ederken adlı seçeneği, Reddet olarak seçmeniz bu yönde yeterli olacaktır.

Bu içeriğimizde, Safari mikrofon isteklerini engellemek ile ilgili adımları sizlerle paylaştık. Güvenliğiniz adına, bilmediğiniz, tanımadığınız web siteleri için kesinlikle mikrofon erişim izni vermemenizi tavsiye edebiliriz.