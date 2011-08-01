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Apple Safari'de Konum İsteğini Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:25 - Tarih: 20 Şubat 2021 - Yorum: 0

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Apple Safari'de Konum İsteğini Kapatma Nasıl Yapılır?Bazı web siteleri konum isteğinde bulunabilir. Ancak güvenliğiniz için bu yöndeki konum isteklerini engellemeniz daha sağlıklı olacaktır. Apple Safari kullanır iken, web sitelerinin konum isteklerini önceden, otomatik olarak ve hepsini reddetmek, iptal etmek istiyor iseniz, bu yöndeki ayarlarınızı güncellemeniz yeterli olacaktır. Safari'de konum isteğini kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterlidir. Dilerseniz, hemen şimdi ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Apple Safari'de İndirme Listesini Otomatik Temizleme Nasıl Yapılır?

Apple Safari'de Konum İsteğini Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

2) Web Siteleri adlı bölüme giriş yapıyoruz.

Apple Safari'de Konum İsteğini Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Sol menüdeki Konum adlı sekmeye tıklayalım.

Apple Safari'de Konum İsteğini Kapatma Nasıl Yapılır?

4) Diğer web sitelerini ziyaret ederken adlı açılır menüden Reddet seçeneğini seçmemiz yeterli olacaktır.

Apple Safari'de Konum İsteğini Kapatma Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde, Safari konum isteklerini kapatma ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Güvenliğiniz için, internet siteleri ile konum bilginizi paylaşmamanızı önemle tavsiye ediyoruz. Bunun için ise, yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Tüm işlemler bu kadar...


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