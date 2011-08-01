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Apple Safari'de İndirme Listesini Otomatik Temizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 19 Şubat 2021 - Yorum: 0

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Apple Safari'de İndirme Listesini Otomatik Temizleme Nasıl Yapılır?Apple Safari tarayıcısında iken bir dosya indirdiğinizde, indirme listesi sağ üst bölümde görüntülenir. İndirilenler listesini ise manuel olarak temizlemeniz mümkündür. Ancak dosya indirdiğiniz zaman, indirilenler listesinin otomatik olarak temizlenmesini istiyor olabilirsiniz. Bu yönde dilerseniz Safari'deki ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz. Safari'de indirme listesini otomatik temizlemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple Safari'de Geçmişi Otomatik Silme Nasıl Yapılır?

Apple Safari'de İndirme Listesini Otomatik Temizleme Nasıl Yapılır?

1) İlk olarak Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

Apple Safari'de İndirme Listesini Otomatik Temizleme Nasıl Yapılır?

2) İndirme listesi öğelerini sil adlı açılır menüden "İndirme başarılı olunca," seçeneğini seçerek, işlemleri tamamlayabiliriz.

Apple Safari'de İndirme Listesini Otomatik Temizleme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde, Safari'de indirme listesini otomatik temizleme yönünde bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Sürekli indirilenler listesini temizlemek ile uğraşmak istemiyorsanız, yukarıdaki adımlar ile bu durumu, otomatik bir hâle getirebilmektesiniz. Bilmeyenler için faydalı bir ipucu olmasını diliyoruz.


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