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Apple Safari'de Geçmişi Otomatik Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 18 Şubat 2021 - Yorum: 0

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Apple Safari'de Geçmişi Otomatik Silme Nasıl Yapılır?Apple Safari ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise, Safari geçmişi otomatik silme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Normal şartlarda, geçmişi manuel silmek mümkün. Ancak mevcut zaman aralıklarından dilediğinizi seçerek, arama geçmişinin otomatik olarak silinmesini de sağlayabilirsiniz. Safari arama geçmişini otomatik silmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple Safari'de Sekme Sesi Kapatma Nasıl Yapılır?

Apple Safari'de Geçmişi Otomatik Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

Apple Safari'de Geçmişi Otomatik Silme Nasıl Yapılır?

2) Geçmiş öğelerini sil adlı açılır menüden seçim yapabiliriz.

Apple Safari'de Geçmişi Otomatik Silme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde, Apple Safari'de geçmişi otomatik temizleme yönünde bilgi aktarımında bulunduk. Düzenli aralıklarla geçmişinizi temizliyorsanız, bunu otomatik bir hâle getirmek için, yukarıdaki kolay adımları izlemeniz yeterlidir.


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