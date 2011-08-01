Apple Safari ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise, Safari geçmişi otomatik silme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Normal şartlarda, geçmişi manuel silmek mümkün. Ancak mevcut zaman aralıklarından dilediğinizi seçerek, arama geçmişinin otomatik olarak silinmesini de sağlayabilirsiniz. Safari arama geçmişini otomatik silmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Apple Safari'de Geçmişi Otomatik Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

2) Geçmiş öğelerini sil adlı açılır menüden seçim yapabiliriz.

Bu içeriğimizde, Apple Safari'de geçmişi otomatik temizleme yönünde bilgi aktarımında bulunduk. Düzenli aralıklarla geçmişinizi temizliyorsanız, bunu otomatik bir hâle getirmek için, yukarıdaki kolay adımları izlemeniz yeterlidir.