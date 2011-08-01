İnternet üzerinde dolaşırken, girdiğiniz sitelerde otomatik sesler açılıyor ise, bu durum rahatsız edici olabilr. Bu yüzden tek tek sekme seslerini kapatmak yerine, tüm sekmelerin sesini kapatmanın mümkün olması, bizim için daha faydalı olacaktır. Apple Safari'de ise bu yönde bir özellik mevcut. Yani dilediğiniz zaman, tüm sekmelerde çalan sesi kapatabilir, dilediğiniz zaman tekrar açabilirsiniz.

AYRICA: Apple Safari'deki Arama Alanında Tam Adresi Göstermek

Apple Safari'de Sekme Sesi Kapatma Nasıl Yapılır?

Safari sekme sesi kapatmak için ise, adres satırındaki "Tüm Sekmelerin Sesini Kapat" adlı butona tıklamanız yeterli olacaktır. Ayrıca, ilgili butona tekrar tıkladığınız zaman, tüm sekmelerdeki sesler tekrar açılacaktır. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Apple Safari'de Önbellek (Cache) Kapatma Nasıl Yapılır?