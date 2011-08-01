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Apple Safari'de Önbellek (Cache) Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 14 Şubat 2021 - Yorum: 0

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Apple Safari'de Önbellek (Cache) Kapatma Nasıl Yapılır?Apple'ın tarayıcısında, birçok tarayıcıda olduğu gibi, kaynak önbellekleme özelliği bulunur. Böylelikle, bir web sitesine giriş yaptığınızda, kaynaklar önbellekte yer alır ve tekrar girdiğinizde, daha hızlı bir erişim sağlanır. Bu aslında, önemli ve faydalı bir özelliktir. Ancak isteğe bağlı olarak, Safari önbellek kapatmak mümkün kılınmıştır. Kaynakların önbellekten getirilmesini istemiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen, ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Apple Safari'deki Arama Alanında Tam Adresi Göstermek

Apple Safari'de Önbellek (Cache) Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Sağ tık yaparak, Sayfa Ana Kaynağını Göster sekmesine tıklayın.

Apple Safari'de Önbellek (Cache) Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Ardından ise adlı bölüme giriş yapıyoruz.

Apple Safari'de Önbellek (Cache) Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Kaynakları yüklerken kaynak önbelleğini yok say adlı ikona tıklayabilirsiniz. Böylelikle, tarayıcıdaki önbellek özelliği devre dışı kalacaktır.

Apple Safari'de Önbellek (Cache) Kapatma Nasıl Yapılır?

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