Apple'ın tarayıcısında, birçok tarayıcıda olduğu gibi, kaynak önbellekleme özelliği bulunur. Böylelikle, bir web sitesine giriş yaptığınızda, kaynaklar önbellekte yer alır ve tekrar girdiğinizde, daha hızlı bir erişim sağlanır. Bu aslında, önemli ve faydalı bir özelliktir. Ancak isteğe bağlı olarak, Safari önbellek kapatmak mümkün kılınmıştır. Kaynakların önbellekten getirilmesini istemiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen, ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Apple Safari'deki Arama Alanında Tam Adresi Göstermek

Apple Safari'de Önbellek (Cache) Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Sağ tık yaparak, Sayfa Ana Kaynağını Göster sekmesine tıklayın.

2) Ardından ise Ağ adlı bölüme giriş yapıyoruz.

3) Kaynakları yüklerken kaynak önbelleğini yok say adlı ikona tıklayabilirsiniz. Böylelikle, tarayıcıdaki önbellek özelliği devre dışı kalacaktır.