Apple Safari tarayıcısında varsayılan olarak arama alanında tam adres gösterilmez. Yani yalnızca alan adı görüntülenir. Ancak güvenlik için, girdiğiniz veya dolaştığınız web sayfasının tam adresini görmeniz daha iyi olabilir. Bu şekilde, güvenlik açısından girdiğiniz sayfanın tam URL'sini görebilirsiniz. Safari arama alanında tam adresi göstermek için, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

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Apple Safari'deki Arama Alanında Tam Adresi Göstermek

1) Öncelikle Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

2) İleri Düzey adlı bölümdeki Tam web sitesi adresini göster seçeneğini işaretleyerek, işlemleri tamamlayabiliriz. Böylelikle, arama alanında her zaman tam URL görüntülenmeye başlayacaktır. Hepsi bu kadar...

Bu içeriğimizde, Safari arama alanında tam adresi göstermek ilgili adımları paylaşmış olduk. Ziyaret ettiğiniz web sayfalarının tam URL'sini görüntülemek adına, yukarıdaki adımları uygulamanızı tavsiye ediyoruz. En azından hangi sayfanın, nasıl bir URL'ye sahip olduğundan bu şekilde emin olabilmektesiniz.