Apple Safari, Chrome'dan Gerçekten Daha da Hızlı

İnternet dünyasındaki ilk zamanlarında birçok kişi olasılıkla Internet Explorer tercih etmiş olsa gerek. Akabinde Firefox ve son durak olarak ise Chrome. Bugün ise bakıldığında, Chrome'un browser dünyasında lider konumda olduğu bir gerçek.

Apple Safari Tarayıcı Hızlandırmak için Etkili İpuçları

Bir süredir Apple macOS üzerinde Safari hız denemelerinde bulunuyorum ve gerçekten de şunu dile getirebilirim ki, Apple ürününde Safari, diğer tüm tarayıcılardan daha hızlı tepki veriyor ve daha akıcı bir yapıya sahip. Elbette, ilgili sitelerin back-end ve front-end yapısı veya İnternet hızı gibi faktörler de bu durumu etkiliyor. Ancak ne olursa olsun, Safari'nin bilhassa JavaScript motoru ile daha hızlı tepki verdiğini kesin olarak dile getirebilirim.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Safari Önbellek Boşaltma Nasıl Yapılır?

Elbette, Safari hızlandırmak için bazı tavsiyelerde de bulunmak gerekiyor. Öncelikle tarayıcınızda reklâmları engellemek için minimum gerekli filtreler ile AdGuard kullanabilirsiniz. Buna ek olarak ise, Tercihler > Gizlilik bölümündeki Siteler arası takibi önle seçeneğini aktive etmeyi düşünmelisiniz. Araç çubuğundaki en çok ziyaret edilen sitelerin daha hızlı getirilmesi için ise, Tercihler > Ara bölümünde yer alan En İyi Eşleşen'i arka planda önceden yükle seçeneğini de aktif hâle getirmelisiniz.

AYRICA: Google Chrome Yavaş Çalışıyor Sorunu için Çözüm Önerileri

Sonuç olarak, bir Apple cihazı kullanıyorsanız, mutlaka Safari'ye şans vermenizi tavsiye edebiliriz. İnternet hızınız eğer stabil ise, emin olun siteler arası geçişlerde dahi, hız farkını, akıcılık farkını gözlemleyebileceksiniz. Safari'de kullanmadığınız özellikleri deaktif konuma getirerek, gereksiz kaynak kullanımını da engellemeyi düşünebilirsiniz elbette.