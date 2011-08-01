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Apple Safari'de Araç Çubuğu Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:45 - Tarih: 23 Şubat 2021 - Yorum: 0

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Apple Safari'de Araç Çubuğu Özelleştirme Nasıl Yapılır?Apple Safari'nin en sevdiğim özelliklerinden birisi de, araç çubuğunu özelleştirmenin mümkün kılınmasıdır. Yani araç çubuğunda yer alan butonları dilerseniz kaldırabilir, dilerseniz eklemeler yapabilirsiniz. Sonuç olarak, kullanmadığınız araç çubuğu butonlarını dilediğiniz gibi kaldırabilirsiniz. Bu gerçekten de çok pratik ve faydalı bir özellik diye düşünüyorum. Safari'de araç çubuğu özelleştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Apple Safari'de Web Sitesi Simgelerini Gizleme Nasıl Yapılır?

Apple Safari'de Araç Çubuğu Özelleştirme Nasıl Yapılır?

1) Araç çubuğunda sağ tıklama yaptıktan sonra, Araç Çubuğunu Özelleştir adlı sekmeye tıklıyoruz.

Apple Safari'de Araç Çubuğu Özelleştirme Nasıl Yapılır?

2) İlgili butonları araç çubuğuna sürükleyerek, eklemeler yapabilirsiniz. Ek olarak araç çubuğundan, kullanmadığınız ve kaldırmak istediğiniz butonları bu bölüme sürüklemeyi de düşünebilirsiniz.

Apple Safari'de Araç Çubuğu Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, Safari'de araç çubuğunu özelleştirmek konusu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Tarayıcınızdaki araç çubuğunda yer açmak veya eklemeler yapmak istiyorsanız, yukarıdaki adımları izleyerek kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz.


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