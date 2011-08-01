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Apple Safari'de Web Sitesi Simgelerini Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:15 - Tarih: 21 Şubat 2021 - Yorum: 0

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Apple Safari'de Web Sitesi Simgelerini Gizleme Nasıl Yapılır?Apple Safari ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi, sekmelerde web sitesi simgeleri (favicon) görüntülenir. Ancak daha sade bir görünüm için, Safari'de ilgili web sitesi simgelerini gizlemek mümkün kılınmıştır. Yani dilerseniz, sekmelerde yer alan web sitelerine ait küçük simgelerin görüntülenmesini devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple Safari'de Konum İsteğini Kapatma Nasıl Yapılır?

Apple Safari'de Web Sitesi Simgelerini Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

Apple Safari'de Web Sitesi Simgelerini Gizleme Nasıl Yapılır?

2) Ardından ise Sekmeler bölümüne giriş yapalım.

Apple Safari'de Web Sitesi Simgelerini Gizleme Nasıl Yapılır?

3) Web sitesi simgelerini sekmelerde göster adlı seçeneği devre dışı bırakabiliriz.

Apple Safari'de Web Sitesi Simgelerini Gizleme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde, Safari'de web sitesi simgelerini gizlemek ile ilgili adımları sizlerle paylaşmış olduk. Siz de benim gibi, tarayıcınızda sade bir görünümü tercih ediyorsanız, web sitelerine ait favicon görsellerinin görüntülenmesini yukarıdaki adımlar ile devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz.


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