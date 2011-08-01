Apple Safari ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi, sekmelerde web sitesi simgeleri (favicon) görüntülenir. Ancak daha sade bir görünüm için, Safari'de ilgili web sitesi simgelerini gizlemek mümkün kılınmıştır. Yani dilerseniz, sekmelerde yer alan web sitelerine ait küçük simgelerin görüntülenmesini devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız ise bu yönde yeterli olacaktır.

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Apple Safari'de Web Sitesi Simgelerini Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından ise Sekmeler bölümüne giriş yapalım.

3) Web sitesi simgelerini sekmelerde göster adlı seçeneği devre dışı bırakabiliriz.

Bu içeriğimizde, Safari'de web sitesi simgelerini gizlemek ile ilgili adımları sizlerle paylaşmış olduk. Siz de benim gibi, tarayıcınızda sade bir görünümü tercih ediyorsanız, web sitelerine ait favicon görsellerinin görüntülenmesini yukarıdaki adımlar ile devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz.