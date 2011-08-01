Apple macOS ile birlikte diğer tarayıcılara göre oldukça hızlı olan Safari gelmektedir. Eğer sürekli Safari'yi kullanıyor iseniz tarayıcı olarak, varsayılan bir hâle getirmek isteyebilirsiniz. Böylelikle ana tarayıcınız konumuna Safari gelecektir. MAC Safari varsayılan tarayıcı yapmak için ise aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterlidir. Dilerseniz hemen şimdi ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Apple Safari, Chrome'dan Gerçekten Daha da Hızlı

Apple macOS'ta Safari Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari'ye giriş yapalım.

2) Akabinde Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

3) Saptanmış Yap adlı butona tıklayalım.

4) Açılan penceredeki Kullan: "Safari" butonuna tıklayabiliriz.