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Apple macOS'ta Safari Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:22 - Tarih: 03 Kasım 2021 - Yorum: 0

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Apple macOS'ta Safari Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?Apple macOS ile birlikte diğer tarayıcılara göre oldukça hızlı olan Safari gelmektedir. Eğer sürekli Safari'yi kullanıyor iseniz tarayıcı olarak, varsayılan bir hâle getirmek isteyebilirsiniz. Böylelikle ana tarayıcınız konumuna Safari gelecektir. MAC Safari varsayılan tarayıcı yapmak için ise aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterlidir. Dilerseniz hemen şimdi ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Apple Safari, Chrome'dan Gerçekten Daha da Hızlı

MAC Safari Varsayılan Tarayıcı Yapmak

Apple macOS'ta Safari Varsayılan Tarayıcı Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari'ye giriş yapalım.

MAC Safari Varsayılan Tarayıcı Yapma 1

2) Akabinde Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

MAC Safari Varsayılan Tarayıcı Yapma 2

3) Saptanmış Yap adlı butona tıklayalım.

MAC Safari Varsayılan Tarayıcı Yapma 3

4) Açılan penceredeki Kullan: "Safari" butonuna tıklayabiliriz.

MAC Safari Varsayılan Tarayıcı Yapma 4

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