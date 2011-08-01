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Apple macOS Arka Plan Seslerini Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:12 - Tarih: 02 Ocak 2023 - Yorum: 0

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Apple macOS Arka Plan Seslerini Açma Nasıl Yapılır?Apple macOSVentura adlı versiyonu ile oldukça faydalı özelliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Bilirsiniz, bazen iş yaparken, dikkatimizin dağılmaması adına sakinleştirici müzikler dinleriz. İşte macOS Ventura ile gelen "arka plan sesleri" ile de dilerseniz Dere sesi, Yağmur sesi, Okyanus sesi gibi birçok ses çerçevesinde kendinizi işinize daha fazla odaklayabilmektesiniz. Peki, mac arka plan sesleri açmak nasıl yapılır, bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Şimdiden faydalı olmasını diliyoruz.

AYRICA: Apple MAC Ekran Parlaklık Ayarı Nasıl Yapılır?

Apple macOS Arka Plan Seslerini Açma Nasıl Yapılır?

Apple macOS Arka Plan Seslerini Açmak

1. Öncelikle Sistem Ayarları butonuna tıklıyoruz.

Apple macOS Arka Plan Seslerini Açma 1

2. Sol menüde yer alan Erişilebilirlik sekmesine tıklayalım.

Apple macOS Arka Plan Seslerini Açma 2

3. İşitme başlığı altındaki Ses adlı bölüme giriş yapalım.

Apple macOS Arka Plan Seslerini Açma 3

4. Arka plan sesleri adlı özelliği aktive edelim.

Apple macOS Arka Plan Seslerini Açma 4

5. Arka plan sesi bölümünün karşısındaki Seç... butonuna tıklıyoruz.

Apple macOS Arka Plan Seslerini Açma 5

6. Dilediğiniz arka plan sesini seçerek, Tamam butonuna tıklayabilirsiniz.

Apple macOS Arka Plan Seslerini Açma 6

Sonuç olarak, bu içeriğimizde sizlerle, macos arka plan sesi açma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Bilgisayar başında çalışırken, özellikle akşamları, ilgili arka plan sesleri arasından seçim yaparak, işinize kendinizi daha da odaklayabilirsiniz. Denemenizde fayda var diye düşünüyoruz.


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