Apple macOS - Ventura adlı versiyonu ile oldukça faydalı özelliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Bilirsiniz, bazen iş yaparken, dikkatimizin dağılmaması adına sakinleştirici müzikler dinleriz. İşte macOS Ventura ile gelen "arka plan sesleri" ile de dilerseniz Dere sesi, Yağmur sesi, Okyanus sesi gibi birçok ses çerçevesinde kendinizi işinize daha fazla odaklayabilmektesiniz. Peki, mac arka plan sesleri açmak nasıl yapılır, bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Şimdiden faydalı olmasını diliyoruz.

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Apple macOS Arka Plan Seslerini Açma Nasıl Yapılır?

1. Öncelikle Sistem Ayarları butonuna tıklıyoruz.

2. Sol menüde yer alan Erişilebilirlik sekmesine tıklayalım.

3. İşitme başlığı altındaki Ses adlı bölüme giriş yapalım.

4. Arka plan sesleri adlı özelliği aktive edelim.

5. Arka plan sesi bölümünün karşısındaki Seç... butonuna tıklıyoruz.

6. Dilediğiniz arka plan sesini seçerek, Tamam butonuna tıklayabilirsiniz.

Sonuç olarak, bu içeriğimizde sizlerle, macos arka plan sesi açma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Bilgisayar başında çalışırken, özellikle akşamları, ilgili arka plan sesleri arasından seçim yaparak, işinize kendinizi daha da odaklayabilirsiniz. Denemenizde fayda var diye düşünüyoruz.