Herkesin ekran parlaklığı konusundaki tercihi farklıdır. Bu yüzden bir macOS kullanıcı olarak elbette ekran parlaklığı ayarı yapabilmeniz mümkün kılınmıştır. MAC ekran parlaklık ayarı yapmak için ise aşağıda yer alan tuşları kullanabilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Uygulama Silme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Ekran Parlaklık Ayarı Nasıl Yapılır?

Ekran parlaklığını azaltmak için F1 tuşuna, ekran parlaklığını artırmak için ise F2 tuşuna basın.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlere, mac ekran parlaklığı ayarı nasıl yapılır, bu yönde bilgi vermiş olduk. Ekran parlaklık ayarı ile gözünüze hangi parlaklık seviyesinin daha iyi geldiğini kolaylıkla belirleyebilirsiniz.