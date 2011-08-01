Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Apple MAC Ekran Parlaklık Ayarı Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 06:39 - Tarih: 08 Ocak 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple macOS Ekran Parlaklığı Ayarı Nasıl Yapılır?Herkesin ekran parlaklığı konusundaki tercihi farklıdır. Bu yüzden bir macOS kullanıcı olarak elbette ekran parlaklığı ayarı yapabilmeniz mümkün kılınmıştır. MAC ekran parlaklık ayarı yapmak için ise aşağıda yer alan tuşları kullanabilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Uygulama Silme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Ekran Parlaklık Ayarı Nasıl Yapılır?

MAC Ekran Parlaklık Ayarı

Ekran parlaklığını azaltmak için F1 tuşuna, ekran parlaklığını artırmak için ise F2 tuşuna basın.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlere, mac ekran parlaklığı ayarı nasıl yapılır, bu yönde bilgi vermiş olduk. Ekran parlaklık ayarı ile gözünüze hangi parlaklık seviyesinin daha iyi geldiğini kolaylıkla belirleyebilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık