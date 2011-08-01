Apple macOS için geliştirilen binlerce yararlı uygulama bulunuyor. Ancak önce kurup, sonra kullanmaktan vazgeçtiğiniz uygulamaları silmek isteyebilirsiniz. MAC uygulama silmek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Launchpad ile her uygulamayı silmek mümkün olmadığı için, farklı bir yöntem paylaşıyor olacağız. MAC'inizden silmek istediğiniz tüm uygulamaları, aşağıdaki adımlar doğrultusunda silebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımları inceleyelim.

AYRICA: Apple MAC Sayfa Yenileme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Uygulama Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Finder butonuna tıklıyoruz.

2) Sol menüdeki Uygulamalar sekmesine tıklayalım.

3) Silmek istediğiniz uygulamaya geldikten sonra, sağ tık yapıp - Çöp Sepeti'ne Taşı butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra, Çöp Sepeti içerisinde yer alan kaldırdığınız uygulamanın dosyasını silmeyi de lütfen unutmayın.

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, mac uygulama silme ile ilgili yönergeleri paylaşmış olduk. Bilmeyen macOS kullanıcıları için umuyoruz ki faydalı bir anlatım olmuştur. Benzer faydalı içeriklerimiz ise devam edecek...