Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Apple MAC Sayfa Yenileme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:48 - Tarih: 06 Ocak 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple MAC Sayfa Yenileme Nasıl Yapılır?Windows üzerinde sayfa yenilemek için sadece F5 tuşuna basamak yeterli olmaktadır. Ancak macOS için ne yazık ki böyle değil. Eğer ki bir MAC kullanıyor iseniz, uygulamalarda sayfa yenilemek için daha farklı bir tuş kombinasyonu kullanmanız gerekiyor. MAC sayfa yenileme işlemi için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Klavyede "TL" İşareti Nasıl Yapılır?

Apple MAC Sayfa Yenileme Nasıl Yapılır?

MAC Sayfa Yenilemek

Öncelikle command tuşuna sonra ise R tuşuna basın.

Bu içeriğimizde sizlere, mac sayfa yenilemek nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Umarız bilmeyenler için faydalı olacaktır. Windows'a göre farklı bir tuş kombinasyonu söz konusu olsa da, görebileceğiniz üzere oldukça kolay bir işlemdir. Bir başka benzeri içeriğimizde ise görüşmek üzere.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık