Windows üzerinde sayfa yenilemek için sadece F5 tuşuna basamak yeterli olmaktadır. Ancak macOS için ne yazık ki böyle değil. Eğer ki bir MAC kullanıyor iseniz, uygulamalarda sayfa yenilemek için daha farklı bir tuş kombinasyonu kullanmanız gerekiyor. MAC sayfa yenileme işlemi için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz.

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Apple MAC Sayfa Yenileme Nasıl Yapılır?

Öncelikle command tuşuna sonra ise R tuşuna basın.

Bu içeriğimizde sizlere, mac sayfa yenilemek nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Umarız bilmeyenler için faydalı olacaktır. Windows'a göre farklı bir tuş kombinasyonu söz konusu olsa da, görebileceğiniz üzere oldukça kolay bir işlemdir. Bir başka benzeri içeriğimizde ise görüşmek üzere.