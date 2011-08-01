Apple macOS ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün sizler için, mac tüm metni seçme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Bir not defterinde veya spesifik bir uygulamada yer alan metnin tümünü seçmek istiyor iseniz, aşağıda yer alan tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Sayfa Yenileme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Tüm Metni Seçme Nasıl Yapılır?

Öncelikle command tuşuna sonra ise A tuşuna basın.

Bu içeriğimizde sizlerle, mac tümünü seçme işlemi nasıl yapılır, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Umarız yeni macOS kullanıcıları veya bilmeyenler için de faydalı bir anlatım olmuştur. Bir başka yararlı Apple macOS içeriğimizde görüşünceye dek, hoşça kalın.