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Apple MAC Saat Ayarlarını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:18 - Tarih: 03 Kasım 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Saat Ayarlarını Değiştirme Nasıl Yapılır?Apple macOS ile ilgili kaliteli içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en üstteki menü çubuğundaki sağ kısımda saat alanı bulunur. Bu saat alanına ait özellikleri dilediğiniz gibi mevcut seçenekler doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Bu bağlamda, mac saat ayarlarını değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Hemen adımlara göz atalım.

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Apple MAC Saat Ayarlarını Değiştirme

Apple MAC Saat Ayarlarını Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri butonuna tıklayalım.

Apple MAC Saat Ayarlarını Değiştirmek 1

2) Akabinde Dock ve Menü Çubuğu bölümüne giriyoruz.

Apple MAC Saat Ayarlarını Değiştirmek 2

3) Sol menü altta yer alan Saat seçeneğine tıklayalım ardından.

Apple MAC Saat Ayarlarını Değiştirmek 3

4) Açılan sayfadaki ayarlar ile dilediğimiz gibi düzenlemeler yapabiliriz.

Apple MAC Saat Ayarlarını Değiştirmek 4

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, apple mac saat ayarlarını değiştirme konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. İlgili seçenekler doğrultusunda, menü çubuğunda yer alan saat bölümüne yönelik ilgili ayarları kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz.


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