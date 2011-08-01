Apple macOS ile ilgili kaliteli içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en üstteki menü çubuğundaki sağ kısımda saat alanı bulunur. Bu saat alanına ait özellikleri dilediğiniz gibi mevcut seçenekler doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Bu bağlamda, mac saat ayarlarını değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Hemen adımlara göz atalım.

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Apple MAC Saat Ayarlarını Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri butonuna tıklayalım.

2) Akabinde Dock ve Menü Çubuğu bölümüne giriyoruz.

3) Sol menü altta yer alan Saat seçeneğine tıklayalım ardından.

4) Açılan sayfadaki ayarlar ile dilediğimiz gibi düzenlemeler yapabiliriz.

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, apple mac saat ayarlarını değiştirme konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. İlgili seçenekler doğrultusunda, menü çubuğunda yer alan saat bölümüne yönelik ilgili ayarları kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz.