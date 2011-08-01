Apple macOS üzerinde bildiğiniz gibi, sağ köşede bir Bildirim Merkezi yer alır. Bu bölümde, uygulamalardan gelen bildirimleri görüntülersiniz. Ancak bazen yanlış yapılan bildirim ayarlarından ötürü, bildirim merkezi de doğru çalışmıyor olabilir. Bu gibi durumlarda, bildirim merkezi yeniden başlatmak gerekebilmektedir.

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Apple MAC Bildirim Merkezi Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

Bunun için ise, aşağıdaki komutu Terminal'de çalıştırmanız ve Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Yüksek olasılıkla bu şekilde bildirim merkezi sorunları ortadan kaybolmuş olacaktır.