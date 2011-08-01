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Apple MAC Bildirim Merkezi Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:38 - Tarih: 01 Kasım 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Bildirim Merkezi Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?Apple macOS üzerinde bildiğiniz gibi, sağ köşede bir Bildirim Merkezi yer alır. Bu bölümde, uygulamalardan gelen bildirimleri görüntülersiniz. Ancak bazen yanlış yapılan bildirim ayarlarından ötürü, bildirim merkezi de doğru çalışmıyor olabilir. Bu gibi durumlarda, bildirim merkezi yeniden başlatmak gerekebilmektedir.

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Apple MAC Bildirim Merkezi Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bildirim Merkezini Yeniden Başlatmak

Bunun için ise, aşağıdaki komutu Terminal'de çalıştırmanız ve Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Yüksek olasılıkla bu şekilde bildirim merkezi sorunları ortadan kaybolmuş olacaktır.

killall NotificationCenter


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