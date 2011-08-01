Apple macOS ile ilgili faydalı ipuçları aktardığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, mac imleç rengi değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Apple macOS'ta imleç siyah renkli olup, çevresi ise beyazdır. Dolayısı ile arzu ederseniz, bu renk skalasını değiştirebilir ve dilediğiniz şekilde güncelleme sağlayabilirsiniz. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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Apple MAC İmleç Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne girelim.

2) Ardından Erişilebilirlik adlı butona tıklayalım.

3) Ekran adlı bölüme giriş yapıyoruz hemen akabinde.

4) İmleç sekmesine tıklayalım.

5) İlgili seçeneklere ait renkleri değiştirmeye başlayabilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, macOS imleç rengini değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Bu şekilde, bilgisayarınızdaki renk şeması nasıl ise, imleç renginizi de daha uyumlu olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Bilmeyenler için umuyoruz ki faydalı bir anlatım olmuştur.