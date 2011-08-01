Zaman zaman MAC bilgisayarınızdaki dosyaların tamamının önbelleğini temizlemeniz gerekir. Bu şekilde alan bazında yer de kazanmış olursunuz. Peki, mac cache (önbellek) temizleme nasıl yapılır, bir bilginiz var mı? İşlem belki biraz farklı gelebilir ancak oldukça da kolaydır. Dilerseniz bu içeriğimizde sizlerle, mac önbellek temizleme işleminin nasıl yapılabileceğini anlatıyor olacağız. Eğer hazırsanız, ilgili adımları hep birlikte inceleyelim ve kolayca uygulayalım.

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Apple MAC Cache (Önbellek) Temizleme Nasıl Yapılır?

1) Finder > Git > Klasöre Git sekmesine tıklayalım.

2) Açılan penceredeki kutucuğa "~/Library/Caches" yazalım ve ilerleyelim.

3) Klavyedeki command + A tuşları ile tüm önbellek dosyalarını seçip, silebiliriz. Yapılması gereken farklı bir işlem ise bulunmuyor.

Bu içeriğimizde sizlerle, mac cache temizleme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. İlgili işlemin herhangi bir zararı olmadığını hatırlatır, diskten alan kazanmak adına zaman zaman, bilhassa gerektiğinde ilgili işlemi sorunsuzca gerçekleştirebileceğinizin de altını çizmek isteriz.