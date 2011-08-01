Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar masaüstü arka planı değiştirmek". Apple MAC bilgisayarınızı daha da kişisel bir hâle getirmek için, masaüstü arka planı değiştirmek isteyebilirsiniz. Dilerseniz mevcut masaüstü resimleri arasından seçim yapabileceğiniz gibi, farklı bir masaüstü resmi de yükleyebilirsiniz. Sonuç olarak ise, aşağıdaki adımlar doğrultusunda, MAC masaüstü arka planı değiştirme konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Apple MAC Bilgisayar Masaüstü Arka Planı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Masaüstünde iken sağ tıklayın. Ardından "Masaüstü Arka Planını Değiştir" adlı sekmeye tıklayın.

2) Masaüstü Resimleri bölümünden dilediğiniz seçimi yapabilirsiniz.

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz için, Apple bilgisayar masaüstü resmi değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Bilgisayarınızı kendinize özel kılmak için, dilediğiniz bir masaüstü resmini, yukarıdaki adımlar doğrultusunda kullanmaya başlayabilirsiniz.